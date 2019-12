🎥 NBA-All Star krijgt schorsing nadat hij in tribune twee fans terechtwijst voor wangedrag

Isaiah Thomas heeft van de NBA twee speeldagen schorsing gekregen. Die straf kreeg de 30-jarige point guard naar aanleiding van een incident met enkele fans in Philadelphia.

Nadat Thomas zijn vrijworpen had omgezet liep hij de tribune in om verhaal te halen bij een fan. Die zou zijn beide middelvingers hebben opgestoken naar Thomas en hem hebben uitgescholden. Daarop kreeg Thomas de uitsluiting van de refs.

Isaiah Thomas goes into the Philadelphia stands to confront a fan. He was ejected for this.



(Via @TheAthletic) pic.twitter.com/Z04Q0gWdXS