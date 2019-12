Belgische basketbalscheidsrechter fluit laatste wedstrijd in competitie

Steve Van den Broeck neemt afscheid als scheidsrechter van het Belgische basketbal. Donderdag fluit hij zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau.

Het zal in Mechelen zijn waar Steve Van den Broeck zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter in de EuroMillions Basketball League zal fluiten. Op tweede kerstdag treft Kangoeroes Mechelen in de derby Antwerp Giants. Een thuiswedstrijd voor Van den Broeck.

"Ik ben blij dat het een wedstrijd is tussen ploegen uit dezelfde provincie", legt Van den Broeck uit aan Het Nieuwsblad. Die wedstrijd leidt hij samen met twee toprefs: Chess Vanlooy en zijn broer Nick, die ook EuroLeague-scheidsrechter is. "Ik ben heel blij dat ik samen met mijn broer nog een laatste keer op het parket kan staan."

Van den Broeck wil zich vol inzetten op het leven als zelfstandige. "Ik begin met een eigen zaak. Dat wil zeggen dat ik de tijd die ik nu spendeer aan het arbitreren vooral daar zal nodig hebben. Daarom heb ik ook deze beslissing gemaakt."