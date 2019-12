BeNeLeague in basketbal op komst? "Het zal meer dan één nacht in beslag nemen..."

Niet enkel in het voetbal zijn de gesprekken aan de gang voor een BeNe-liga, ook in het basketbal zijn er sinds kort studies bezig.

Nadat in het handbal de samenwerking tussen België en Nederland al even een feit is en in het voetbal de gesprekken nu en dan weer eens opwaaien, gaan de Belgische en Nederlandse liga's een studie laten uitvoeren naar functie van een BeNeLeague.

Zondag meldde de Pro Basketball League op haar website dat het samen met de Dutch Basketball League Hypercube, een Nederlands bedrijf, heeft aangesproken om een opstart naar een samenwerking te onderzoeken. Tegen eind maart zou het onderzoek afgerond moeten zijn.

Ook in het voetbal bekend

Het bedrijf onderzocht enkele jaren geleden ook het systeem voor de play-offs in het Belgische voetbal. Hypercube wil nu met onder andere clubs, coaches, spelers om de tafel gaan zitten om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen.

Niet in één, twee, drie

Pro Basketball League voorzitter Arthur Goethals: "Met Hypercube hebben we een bedrijf gevraagd dat weet wat het inhoudt om een nieuwe competitieformule op te starten. Tegen het einde van het seizoen moeten we over onze toekomst beslissen en dat zal niet na één nacht slapen gebeuren. We moeten alles goed tegen elkaar afwegen."