Bergen klopt Oostende en springt naar de kop van de EuroMillions Basket League

Zondag heeft Bergen op de tweede speeldag van de tweede fase van de EuroMillions Basket League in eigen zaal geklopt. De Henegouwers palmen nu de eerste plaats in de stand in.

Filip Adamovic (23 punten) en Lennard Freeman (18 punten) waren goed bij schot en dat leverde Bergen uiteindelijk een 80-68 overwinning op. Bij Oostende speelde man-in-vorm MiKyle McIntosh zeker niet slecht met 22 punten, maar dat leverde niks op. Bergen komt nu aan kop in de stand met 18 punten voor Antwerp, Oostende en Limburg met elk 17 punten. Leuven heeft er 15 en verder volgen nog Brussels, Aalst, Charleroi en Mechelen met 14 punten. Luik kon nog altijd niet winnen en is laatste met 10 stuks.