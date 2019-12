Wat een comeback! Toronto Raptors maken 30 punten goed en kloppen Dallas

Kyle Lowry was de grote man bij de thuisploeg. Hij leidde zijn team met 32 punten en 10 assists naar een spectaculaire comeback. Nooit eerder haalden de Raptors een achterstand van 30 punten op in de NBA.

Enkele beelden van de comeback

From 30 down, the @Raptors are back in the game!



TOR: 88

DAL: 93



7 minutes to play ➡️ https://t.co/3bTQPOmwYk pic.twitter.com/WLT6YfBdKb