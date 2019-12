🎥 James Harden ook niet te stuiten in Sacramento, Denver flikt het in de slotseconden

Dat Houston inmiddels al opgeklommen is naar de derde plaats in het Westen, heeft één grote reden en die luistert naar de naam James Harden. De sterspeler pakt nu al enkele wedstrijden op rij uit met duizelingwekkende statistieken en dat was op bezoek bij Sacramento niet anders.

De Kings zagen enige hoop op een stunt meteen gefnuikt, want ze misten hun start compleet. Houston leidde na het eerste kwart al met 16 punten. Elke ploeg had nadien zijn periodes, maar de zege van de Rockets kwam niet meer in gevaar. James Harden kroonde zich eens te meer tot man van de match met 34 punten. Ook Philadelphia boekte een uitzege, voornamelijk met dank aan de 35 punten van Tobias Harris. Detroit moest het onderspit delven met 109-125. Denver werd erg op de proef gesteld in Phoenix. De spanning bleef verzekerd tot het einde, maar de jumper van Murray drie seconden voor tijd bleek beslissend: 111-113. Er stonden nog twee andere leuke affiches op het programme met Indiana - Toronto en Miami - Utah. In Indiana stond het na de reguliere speeltijd 109-109. In de verlenging maakte Holiday het verschil. De thuisploeg haalde het met 120-115. Ook Miami blijft het uitstekend doen: het klopte Utah met 107-104.