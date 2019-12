CEO Nederlandse basketbalbond kijkt uit naar uitkomst BeNeLeague: "Alle vertrouwen in het proces"

De Belgische Pro Basketball League maakte afgelopen week in een persbericht duidelijk dat er samen met de Nederlandse Dutch Basketball League gewerkt wordt aan een BeNeLeague. Voorlopig zit dat nog in een studie-stadium.

Om die studie te doen hebben beide organisaties het Nederlandse bedrijf Hypercube Business Innovation aangesproken om tot in detail alles uit te zoeken. Pro Basketball League-voorzitter Arthur Goethals kijkt alvast uit naar het resultaat eind maart, maar weet ook dat de beslissing niet over één nacht ijs gaat.

Ook over de landsgrens kijken de Noorderburen met grote ogen naar de uitkomst van de studie. "Alle clubs waren enthousiast over de presentatie en aanpak van Hypercube", klinkt het bij Ramses Braakman, voorzitter van de Dutch Basketball League.

"We hebben vertrouwen in de voortgang van het proces. Wat de uitkomst ook moge zijn, met de immers professionele aanpak van Hypercube weten we dat het besluit zeer gegrond zal zijn", voegde Braakman er nog aan toe.