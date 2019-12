🎥 Be ready! Vannacht is er 'The Battle of LA'

Kerst of geen Kerst, vannacht gaat de NBA gewoon verder. Meer zelfs want we mogen ons opmaken voor een heerlijke partij tussen de LA Lakers en de LA Clippers.

Vannacht wordt 'The Battle of LA' uitgevochten in het Staples Center. De Western Conference lijkt dit jaar sowieso uit te draaien op een strijd tussen de rivaliserende teams dus spannend zal het in elk geval worden.

Bij de Lakers is het voornamelijk uitkijken naar het duo Anthony Davis-LeBron James. De sterke defensie die ze dit seizoen hebben door het aantrekken van Davis en Green hielp hen een serieuze stap vooruit. Verder is de omschakeling die ze kunnen uitspelen met de onvermijdelijke LeBron James dodelijk. De Lakers staan momenteel aan de leiding in de Western Conference en zijn een favoriet om dit jaar de NBA-titel binnen te halen. Uiteraard enkel als LeBron en Davis fit blijven.

De grote uitdagers zijn de Clippers, hun stadsgenoten. Afgelopen zomer werden Kawhi Leonard en Paul George binnengehaald en dat brengt uiteraard verwachtingen met zich mee. George en Leonard lijken elkaar ook steeds beter te vinden. Tegen de Minnesota Timberwolves waren ze samen goed voor liefst 88(!) punten.

De Clippers zijn minder afhankelijk van hun sterspelers George en Leonard dan de Lakers zijn van LeBron en Davis. Op de bank zitten Lou Williams en Montrezl Harrell en dat zijn ook hele waardevolle krachten. De Clippers staan momenteel vierde in de Western Conference, maar de tweede plaats van de Denver Nuggets ligt nog steeds voor het grijpen.

Woensdagavond krijgen we in elk geval heel wat heerlijke duels voorgeschoteld. Om 18:00 Belgische tijd beginnen de landskampioenen uit Toronto tegen Boston. Nadien is er ook nog Philadelphia 76ers tegen de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokoumpo (20:30), Golden State speelt tegen de Houston Rockets (23:00). Om 2:00 's nachts is er dan de LA Lakers tegen de LA Lakers en nog een dikke twee uur later spelen de Denver Nuggets tegen de New Orleans Pelicans.

‼️ BATTLE OF LA ‼️ @KingJames @AntDavis23 and the Lakers take on @kawhileonard @Yg_Trece and the Clippers on ESPN and ABC to headline five #NBAXmas games!📆: December 25th🏀: @LAClippers at @Lakers (8pm/et) pic.twitter.com/Uoiup2mNVb — #NBAXmas is here! (@NBA) December 21, 2019