📷 Zelfs Thibaut Courtois is klein naast Utah Jazz-speler Rudy Gobert

In Engeland en België staat er nog voetbal op het programma, maar in Spanje ligt de voetbalcompetitie eventjes stil. Doelman van de Rode Duivels Thibaut Courtois trok naar de Verenigde Staten en woonde de wedstrijd tussen Miami Heat en Utah Jazz (107-104) bij.

Na afloop van de NBA-wedstrijd kwam Thibaut Courtois de Fransman Rudy Gobert tegen. Courtois kwam hem tegen en postte even later: "Zelfs ik voel me nu klein". Niet verwonderlijk want hoewel Courtois 1,99 meter is, is Gobert liefst 2,16 meter groot.