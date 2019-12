Denver blijft winnen en doet dat nu ook in Phoenix, Golden State pakt tweede zege op een rij

Kerstmis of niet, in de NBA blijven ze gewoon verder spelen. Op kerstavond kwamen de Denver Nuggets in actie in Phoenix, James Harden was opnieuw op dreef in Sacramento en landskampioen Toronto ging onderuit in Indiana.

Indiana Pacers kloppen de landskampioen na extra tijd De Indiana Pacers zitten in een uitstekende periode. Na overwinningen tegen onder meer de Boston Celtics en de LA Lakers namen ze het dinsdagavond op tegen de landskampioen uit Toronto. De Pacers begonnen uitstekend en hadden meteen een voorsprong van 11 punten beet. Toronto knokte zich terug en had na het derde quarter een voorsprong van een punt op Indiana. De thuisploeg won het vierde quarter met een punt verschil en dus kregen we verlengingen. Daarin bleek Indiana met 13-8 de sterkste. Kyle Lowry liet bij Toronto net zoals eerder deze week tegen de Dallas Mavericks het beste van zichzelf zien met 30 punten. Turner en Warren waren bij Indiana elk goed voor 24 punten. Denver Nuggets voor zeven op een rij De Denver Nuggets zijn momenteel niet te stuiten. Na zes zeges op een rij gingen ze op bezoek bij de wispelturige Phoenix Suns. Denver begon goed en had in het eerste quarter een voorsprong van 12 punten te pakken, maar moest dan inbinden en zag Phoenix terugkeren tot op één punt. Murray en Jokic trokken de Nuggets in het laatste quarter over de streep. Jamal Murray was de beste schutter van de match met 28 punten, Nikola Jokic zorgde voor een triple-double. James Harden met 34 punten, Golden State wint tweede keer op rij Verder gingen de Houston Rockets winnen op bezoek bij de Sacramento Kings. James Harden speelde opnieuw een uitstekende partij met 34 punten. De'Aaron Fox moest bij de thuisploeg niet veel onderdoen met 31 stuks. Een nieuwe zege voor Houston dat in het spoor van de Denver Nuggets blijft in de Western Conference. Het is al een dramatisch seizoen geweest voor de Golden State Warriors. Na een overwinning tegen de New Orleans Pelicans en nu ook de Minnesota Timberwolves lijkt er stilaan licht aan het einde van de tunnel. Sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson lijken na blessureleed ook stilaan weer klaar voor de strijd. Tegen de Timberwolves werd er uiteindelijk met 113-104 gewonnen. D'Angelo Russel (30 punten) en Alec Burks (25 punten) maakten indruk. Draymond Green speelde ook opnieuw een uitstekende partij. Andere uitslagen New York Knicks-Washington Wizards 115-121 Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 109-125 Orlando Magic-Chicago Bulls 103-95 Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 121-118 Miami Heat-Utah Jazz 107-104 Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 115-145 Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 94-102