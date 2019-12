🎥 LeBron antiheld in slot van derby van LA, Philadelphia wint andere topper

Wedstrijden op kerstdag, het is inherent aan de NBA. Op sportief vlak is het een kerst in mineur geworden voor LeBron James, nochtans weer bezig aan een geweldig seizoen. In 'the battle of LA' was de heldenrol echter niet voor hem, maar voor Kawhi Leonard.

Het Staples Center zag een dominante Leonard aan het werk. De small forward scoorde 35 punten voor zijn Clippers. Aan de andere kant speelde LeBron James doorlopend goed, al strandde hij op één rebound van een triple-double. In de slotfase, toen de overwinning nog op het spel stond, was hij minder gelukkig. Bij 105-109 zette James slechts één van zijn twee vrijworpen aan. Daardoor gingen de Clippers met een voorsprong van drie punten de slotseconden in. James legde nog aan voor een driepunter, maar werd afgeblokt door Beverley. George deed de rest vanop de vrijworplijn: het werd 106-111. UITSCHUIVERS HOUSTON EN DENVER In een andere topaffiche versloeg Philadelphia in eigen huis Milwaukee met 121-109. Ook opvallend was dat Boston het vlot haalde in Toronto met 102-118. Houston en Denver maakten uitschuivers. Golden State klopte Houston met 116-104. Denver speelde thuis tegen New Orleans, dat zeven matchen na mekaar verloren had. Toch haalden de Pelicans het met 100-112.