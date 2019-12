Denver Nuggets belonen succescoach met contractverlenging

Enkele jaren geleden verzeilde Denver nog in de animositeit, maar ondertussen hoort het voor het tweede seizoen op rij toch bij de betere teams in de NBA. Logisch dus dat ze in Denver volop inzetten op continuïteit en verder willen doen zoals ze bezig zijn.

Het blijft dus bouwen met dezelfde coach aan het roer en dat is Michael Malone. Die ging sinds 2015-2016 bij Denver aan de slag en loodste de ploeg vorig seizoen naar de tweede plaats in de Western Conference. In de halve finales van de Conference gingen de Nuggets er wel uit tegen Portland. NOG ZEKER VIER JAAR AAN BOORD De zoektocht naar meer succes gaat verder en dit jaar lijken ze helemaal de stap naar de top te hebben gezet. Denver won 21 van zijn eerste 30 wedstrijden en staat met een gemiddelde van ruim boven de zeventig procent ook nu tweede in het Westen, achter de LA Lakers. Op zijn website kondigde het aan dat het langer doorgaat met Malone. Naar verluidt tekende hij bij tot 2022-2023. Opletten wel dat de teugels nu niet gevierd worden. In de eerste wedstrjid sinds de contractverlenging van Malone verloor Denver compleet verrassend van New Orleans.