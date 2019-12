Twee derby's op kerstspeeldag, Brussels basketbalt voor goede doel

Kerstbasketbal, altijd iets speciaal. In de NBA is dat meestal een teken voor de grote wedstrijden te laten doorgaan en ook in de EuroMillions Basketball League houden ze zich niet in.

Op donderdag, tweede kerstdag, staan er vier wedstrijden op het programma in de hoogste klasse van het basketbal, vrijdag eentje. Kangoeroes Mechelen en Antwerp Giants openen de derde speeldag van de tweede reguliere fase in de derby op de Mechelse Winketkaai.

Vorig seizoen strafte Antwerpen hun tegenstander twee keer hard af in eigen huis. Eén keer ging het zelfs tot bijna zestig punten: 42-99. Met de nieuwe Amerikaanse guard Stephaun Branch hebben de Giants een waardige vervanger voor de geblesseerde Vic Sanders. Hans Vanwijn ontbond vrijdag in Aalst opnieuw zijn duivels.

Goede doelen in Brussel

In Vorst Nationaal staat de Eloya Christmas Game op het programma tussen Phoenix Brussels en Limburg United. Deze wedstrijd staat in het teken van een Brussels goed doel. Limburg United mag de revelatie van het seizoen genoemd worden. Na de eerste competitiefase leidden de Limburgers met zeven zeges en één nederlaag. De tweede fase is United met 0 op 2 begonnen.

Brussels wil koste wat kost de "grote" wedstrijd winnen voor meer dan 5.000 toeschouwers. De Brusselaars gingen vorige week kansloos onderuit in Charleroi en staan vijfde in de competitie. Maar met de massale steun van het publiek kan Phoenix altijd iets meer.

Eerste zege voor Luik?

Het zou zomaar eens kunnen dat Luik de eerste zege van het seizoen boekt tegen Aalst. De bezoekers gingen afgelopen vrijdag onderuit tegen Antwerp Giants en missen met Vette, Casero en Geukens drie belangrijke pionnen in de ploeg.

Bij Luik blijft het maar slecht gaan. De club staat troosteloos laatste na tien wedstrijden met geen enkele overwinning. Maar nu rijst de vraag of de Luikenaars kunnen profiteren van de vele gemiste personen bij Aalst. Al speelt Luik enkel en alleen met Belgen op het parket en mocht het in Leuven blij zijn dat het na een 51-22-ruststand geen grotere oplawaai kreeg (79-56).

Blijft Leuven verrassen?

Na Limburg United is Leuven Bears ook aan een sterk seizoen bezig. De Leuvenaars staan geposteerd in het midden van het klassement en overtreffen met vijf zeges uit tien wedstrijden vriend en vijand.

De tegenstander is Oostende, na zondag leider af. De kustploeg verloor in Bergen (80-68) en moest de leiderspositie afstaan aan les Renards. Thuis kan de ploeg van Dario Gjergja altijd iets meer en de Kroaat zal zijn manschappen wel gepast voorbereiden voor de komst van Leuven.

Nog een derby

Charleroi en Bergen sluiten de speeldag vrijdag af in hun Henegouwse derby. Het is al de derde keer dat de clubs tegenover elkaar staan. In de eerste fase van de competitie won Bergen twee keer overtuigend en ook zondag deden ze dat tegen Oostende. Daardoor zijn ze nu de fiere leider met acht zeges uit tien wedstrijden.

Maar misschien is Charleroi wel de (nieuwe) revelatie van het seizoen. Na zes opeenvolgende nederlagen zijn de mannen van Sam Rotsaert uit het dal geklommen en hebben ze enkel nog maar gewonnen. Ook de kwartfinale in de beker tegen Oostende zetten ze in twee wedstrijden naar hun hand. Rotsaert heeft een draaiend geheel gemaakt van de Carolo's en zijn op weg om Antwerpen en Oostende het vuur aan de schenen te leggen.