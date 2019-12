🎥 Schorsing voor Isaiah Thomas na ruzie met twee supporters: "Bullshit"

Thomas werd uitgesloten na de wedstrijd van de Washington Wizards tegen Philadelphia. Hij ging verhaal halen bij twee mannen die hem hadden uitgedaagd. Een van hen had zijn middelvinger opgestoken naar Thomas toen die een vrijworp had gescoord.

Na de wedstrijd die door de Wizards met 125-108 werd verloren ging Thomas verhaal halen. "Ik zei tegen hem: wees niet onrespectvol en supporter gewoon. Hij bood zijn verontschuldigingen aan en zei dat hij gewoon een Frosty wilde (een ijsje dat de supporters in Philadelphia winnen als een bezoekende speler twee vrijworpen mist). Achteraf noemde Thomas zijn schorsing op de sociale media "Bullshit".

Isaiah Thomas goes into the Philadelphia stands to confront a fan. He was ejected for this.



(Via @TheAthletic) pic.twitter.com/Z04Q0gWdXS