Aalst smeert Luik elfde nederlaag op een rij aan, Limburg gaat winnen in Brussel

Limburg United en Aalstar zijn net voor het ingaan van de winterbreak foutloos gebleven. Beide teams wonnen respectievelijk van Brussels en Luik.

Aalst won bijzonder vlot van Luik. De Henegouwers zullen na een heel moeilijk jaar en elf nederlagen op een rij blij zijn dat ze de winterbreak in kunnen. Maric was goed bij schot en maakte 38 punten, Lachance deed er 19 bij. Eindstand 70-101.

In de wedstrijd tussen Brussels en Limburg United was het een pak spannender. Limburg kwam achter in het eerste quarter, maar trok dat nog recht naar een 71-80 overwinning. Op die manier blijven ze meedraaien aan de top van het klassement van de EuroMillions League.