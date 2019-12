Antwerp Giants gaan 2020 als leider in na overwinning tegen Mechelen

De Antwerp Giants hebben 2019 in stijl afgesloten. De Sinjoren versloegen de Kangoeroes uit Mechelen in een regionaal duel met 87-95.

Antwerp begon met bijzonder goed basketbal aan de wedstrijd. Na twee goede worpen van Dave Dudzinski bracht Hans Vanwijn Antwerp meteen naar een 2-13 voorsprong. Luka Rupnik deed daar twee driepunters bij waardoor Antwerp na het eerste kwart meteen 10-21 voor stond.

In het tweede kwart was Antwerp nog dominanter. Luka Rupnik bleef de driepunters gooien, het stond 33-47 aan de rust. In het derde kwart toonde Mechelen vervolgens heel wat veerkracht. Tegen een stilgevallen Antwerp lukte bij Marvin Clark en Shavon Coleman plots alles. Mechelen keerde van 33-47 terug naar 59-62.

Tweede overtime

In het laatste kwart leek Antwerp dan toch de zege binnen te halen. Ibrahima Fall Faye en Hans Vanwijn brachten de Sinjoren naar 71-77, maar Terry Deroover gooide in het diepe slot nog twee driepunters en sleepte verlengingen uit de brand. In de eerste verlenging bleef met 5-5 alles gelijk, maar nadien ging de overwinning toch naar Antwerp. Via Faye ging het naar 82-89 en Rupnik en Vanwijn dreven de score nog op.

Nu komt er een periode van rust aan voor beide teams. Antwerp gaat sowieso als leider 2020 in, Spirou Charleroi kan hen op de hoogste plek nog vervoegen vrijdagavond.