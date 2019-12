Luka Doncic leidt de Dallas Mavericks meteen naar de zege tegen San Antonio

Luka Doncic was er in vier NBA-confrontaties niet bij voor de Dallas Mavericks. De Sloveen keerde terug tegen de San Antonio Spurs en leidde hen meteen naar de overwinning.

Doncic speelde een uitstekende partij en was goed voor 24 punten, 10 rebounds en 8 assists. De Mavericks gaven in het slot van de wedstrijd wel nog hun voorsprong van 17 punten bijna weg en wonnen met 102-98. Het gebeurde hen eerder ook al tegen de Toronto Raptors waar een voorsprong van ruim 20 punten als sneeuw voor de zon verdween. DeMar DeRozan was topscorer bij San Antonio met 21 punten.

Verder gingen de New York Knicks verrassend met 82-94 winnen bij hun stadsgenoten, de Brooklyn Nets (zonder Kyrie Irving en uiteraard Kevin Durant). Detroit versloeg de Washington Wizards met 132-102, Oklahoma ging in eigen huis onderuit tegen Memphis: 97-110 en Minnesota won na extra met 104-105 op bezoek bij de Sacramento Kings.