Megatalent Zion Williamson voorlopig nog even in de wachtkamer: "Hij heeft al veel vooruitgang gemaakt"

Na een hele sterke voorbereiding waren de verwachten heel erg hoog. Zion Williamson stond voor een sterk debuutseizoen, maar een vervelende knieblessure gooide roet in het eten.

Twee maanden later heeft Zion Williamson nog steeds geen minuut gespeeld. De atletische forward werd door de New Orleans Pelicans als eerste gekozen in de draft. In de voorbereiding scoorde hij meer dan 23 punten gemiddeld, maar op het hoogste niveau kon hij zich dus nog niet bewijzen.

Williamson scheurde zijn meniscus en timmert nog steeds aan zijn comeback. De speler is 2 meter groot en weegt 130 kilogram. Hij zou op een andere manier moeten wandelen en lopen om zijn lichaam minder te belasten. "Hij heeft al veel vooruitgang gemaakt en we zijn blij met waar hij nu staat", zegt Pelicans-manager David Griffin. "Ik besef dat iedereen hem graag aan het werk wil zien, maar we moeten nog even wachten op hem."

Charles Barkley liet Williamson intussen weten hoe hij best loopt en wandelt