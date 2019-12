🎥 Jaylen Brown leidt Boston naar winst tegen Cleveland, Philadelphia redt het net niet in slotseconden

Het publiek in Boston maakte zich op voor een nieuwe overwinning en de thuisspelers stelden niet teleur. Jaylen Brown al helemaal niet, want zijn 34 punten maakten grotendeels het verschil. Ook Milwaukee behaalde een vlotte zege, maar Philadelphia maakte wel een uitschuiver buitenshuis.

Boston ontving Cleveland in de TD Garden, dat mocht geen al te grote problemen vormen. Een sterk spelende Jaylen Brown zorgde ervoor dat het ook niet zover kwam. Boston had aan de rust al een comfortabele voorsprong van 15 punten beet. Cleveland bood in de tweede helft wel meer weerstand, maar de Celtics rijfden desalniettemin de zege binnen met 129-117.

Milwaukee maakte de verplaatsing naar Atlanta. Dat is één van de kneusjes in de NBA en dat was ook op het terrein te merken. Milwaukee kwam op geen enkel moment op achterstand en had bij de rust zijn schaapjes al op het droge. Dat Antetokounmpo zelfs niet in actie kwam, deerde de Bucks niet. Het werd 86-112.

Met Philadelphia kreeg nog een andere ploeg uit het oosten met grote ambities het wel een heel stuk moeilijker. Een driepunter van Embiid bracht Philly nog wel tot op één punt van Orlando op vijf seconden van het einde. Zijn volgende driepuntpoging 'at the buzzer' kende geen succes: Orlando hield met 98-97 de zege thuis.

Ook Miami - Indiana was nog een aantrekkelijke affiche tussen twee teams uit de top zes in de Eastern Conference. Dragic was in het slot de held voor Miami: dankzij zijn jumper op zes seconden van het einde werd het 113-112.