Alles troept samen aan de top: leider krijgt pak slaag in derby

En of het spannend is in onze competitie. Liefst vier ploegen staan nu samen aan de leiding. Dat is het gevolg van de nederlaag van Bergen, dat nochtans als leider aan de speeldag begon. Het was echter niet opgewassen tegen Charleroi.

Bergen vatte de Henegouwse derby aan als de verrassende leider in de hoogste afdeling. Het stond na het eerste kwart drie punten voor, maar na een moeizame start sloeg de motor aan bij Charleroi. De thuisploeg stond aan de rust al 42-32 door. SHARMA-BEANE STERKE COMBINATIE Die voorsprong liep alleen nog maar op. Bergen kwam er helemaal niet aan te pas. Sterkhouders bij Charleroi waren Sharma en Beane, elk goed voor 19 punten. Reinhardt was topschutter bij Bergen met 16 punten. Hij kon wel niet verhinderen dat het 90-69 werd. Door deze nederlaag ziet Bergen Antwerp, Limburg United en Oostende naast zich komen in de stand. Die drie teams hadden hun wedstrijd van de elfde speeldag reeds afgewerkt.