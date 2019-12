Doncic pakt uit met een triple-double tegen Golden State, Clippers gaan thuis onderuit tegen Utah

Het was een avond/nacht vol NBA. Er stonden liefst 14 wedstrijden op het programma met onder meer Boston tegen Toronto, Brooklyn tegen Houston en Dallas dat met Luka Doncic op bezoek ging bij de Golden State Warriors.

Clippers lopen een blauwtje

De prestaties van de LA Clippers zijn de jongste weken bijzonder wisselvallig te noemen. Na een overwinning volgde er nu al vier keer op rij een nederlaag en tegen Utah Jazz was dat niet anders. De Clippers begonnen nog wel voortvarend met een 32-22 in het eerste kwart van de partij, maar dan keerde Utah onder impuls van Donovan Mitchell en Bojan Bogdanovic terug. Utah begon in het laatste quarter met een voorsprong van een punt en overspeelde de Clippers daar compleet met 15-27. 107-120 was uiteindelijk de eindstand.

Lakers met de nodige moeite voorbij Lillard en co.

Wie de Portland Trail Blazers zegt, zegt uiteraard ook de naam van guard Damian Lillard. Tegen de LA Lakers liet hij samen met Hassan Whiteside (19 punten, 16 rebounds) het beste van zichzelf zien. Alle quarters gingen bijzonder gelijk op, maar de Trail Blazers wisten er uiteindelijk geen enkele al winnend af te sluiten (32-34, 32-37, 31-32 en 25-25). Goed voor een 120-128 eindstand. Niet LeBron James of Anthony Davis was de beste schutter bij de LA Lakers, maar Kyle Kuzma met 24 punten, LeBron was wel goed voor liefst 16 assists.

Voorlopig geen maat op de Bucks (zonder Antetokounmpo en Bledsoe)

De leider in de Eastern Conference zijn de Milwaukee Bucks en dat zal wel nog een tijdje zo blijven. Tegen Orlando Magic was zonder sterspelers Bledsoe en Antetokounmpo zoals zo vaak de start fenomenaal. De laatste 13 punten van het eerste quarter waren allemaal voor de thuisploeg. Nadien ging het er rustiger aan toe en Orlando keerde zelfs een beetje terug naar een achterstand van vier punten, maar in het laatste deel van de wedstrijd lieten Middleton en Ilyasova weer het beste van zichzelf zien. Eindstand: 111-100.

Houston klopt Brooklyn, Toronto winnen bij de Boston Celtics

Het eerste quarter van de partij, dat was voor de Houston Rockets voldoende om de vloer aan te vegen met de Brooklyn Nets. 42-20 was daarin de eindstand waardoor de Rockets de rest van de partij bijzonder comfortabel konden spelen. Maat stond er opnieuw niet op James Harden die goed was voor 44 punten, Westbrook maakte er 23 want nog steeds meer is dan de 17 van Brooklyn-topschutter Spencer Dinwiddie. 108-98 was uiteindelijk de eindstand.

Wat vroeger op de avond speelde de landskampioen uit Toronto een interessant duel tegen de Boston Celtics. Toronto begon verschroeiend met 25-36, maar moest nadien wel wat inbinden in het tweede quarter. Toch bleven de Canadezen beter en wonnen ze met 25-30 en 18-24 na de rust ook nog twee quarters, 97-113 was het eindresultaat. Kyle Lowry was opnieuw goed voor 30 punten.

Tot slot won Dallas ook nog eenvoudig met 121-141 bij Golden State. Luka Doncic deed zoals iedere wedstrijd van zich spreken met een triple-double (31 punten - 12 rebounds - 15 assists).

Andere uitslagen

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 119-110

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers 120-98

Miami Heat-Philadelphia 76ers 117-116

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 116-81

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers 88-94

Washington Wizards-New York Knicks 100-107

San Antonio Spurs-Detroit Pistons 136-109

Sacramento Kings-Poenix Suns 110-112