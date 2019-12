Holiday-broers schrijven geschiedenis in de NBA en staan alle drie tegelijk op het veld

Zaterdagnacht schreven de Holiday-broers geschiedenis door met drie op het veld te staan in de wedstrijd tussen de New Orleans Pelicans en de Indiana Pacers (120-98).

Lang duurde het allemaal niet want de broers speelden slechts 47 seconden samen. Aaron stond in de basis bij de Pacers en Justin viel even later in vanaf de bank. Bij de New Orleans Pelicans stond Jrue in de basis.