🎥 Lakers leggen Doncic lam en vieren 26ste zege, Houston zonder Harden de prooi van plotse giantkillers

Het was een erg leuke affiche: LA Lakers - Dallas, oftewel de nummer één tegen de nummer vier van de Western Conference. Dallas-speler Doncic is ontegensprekelijk dé sensatie van het seizoen tot dusver, maar geraakte in het Staples Center niet in zijn spel.

Bij de Lakers wisten ze wel wie ze in het oog moesten houden: door hun fysieke spel hielden ze Doncic goed uit de wedstrijd. Dallas had hier geen antwoord op. Bijgevolg bleven de bezoekers honderd punten en had LA Lakers zelfs geen duizelingwekkende statistieken van LeBron James of Anthony Davis nodig om de overwinning te pakken. Het werd 118-95. De nummer twee uit het westen, Denver, moest dus ook zien te winnen om de kloof niet groter te laten worden. Dat deed het ook, al bleek Sacramento een taaie opponent. Een driepunter van Bjelica bracht de Kings tot op drie punten van Denver. Nadien lieten de Nuggets geen score van de tegenstander meer toe en maakte Barton het af vanop de vrijworplijn: 120-95. LONZO BALL DRUKT STEMPEL BIJ PELICANS New Orleans, dat eerder zeven nederlagen op rij had geleden, wist onlangs wel te winnen van Denver. De Pelicans hebben de smaak te pakken, want nu ging ook Houston voor de bijl. Daarbij moet wel vermeld worden dat de Rockets het zonder sterspeler James Harden moesten stellen. Bij New Orleans speelde Lonzo Ball sterk: de point guard strandde op twee assists van een triple-double. Zijn ploeg won met 127-112.