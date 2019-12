Atlanta wint eindelijk nog eens na tien nederlagen op een rij, Milwaukee stoomt gewoon door in Chicago

Eindejaar of niet, in de NBA staan er gewoon competitieduels op het programma. Giannis Antetokounmpo kwam met zijn Bucks in actie in Chicago en Atlanta kon na tien nederlagen op een rij nog eens winnen.

Dertigste seizoenszege voor de Bucks

De Milwaukee Bucks zijn bezig aan een waanzinnig seizoen. Van de 35 gespeelde wedstrijden werden er slechts 5 verloren en in Chicago was het niet anders. Milwaukee begon sterk en pakte in het eerste quarter meteen een bonus van elf punten. De Bulls knokten zich wel terug in de partij en haalden acht punten op, maar net rust was de veer met een 25-40 helemaal gebroken. De Bucks wonnen uiteindelijk met 102-123. Khris Middleton was met 25 punten de beste schutter van de partij.

Miami onderuit

In de schaduw van de Milwaukee Bucks is Miami bezig aan een goed seizoen in de Eastern Conference. Na zeges tegen onder meer Dallas, Philadelphia en Toronto moesten ook de Washington Wizards voor de bijl, maar dat lukte niet. Miami begon wel goed met een bonus van tien punten in het eerste quarter, maar die werd helemaal weggegeven nadien met een 42-24. Ook in quater drie en vier waren de Wizards beter, goed voor een 123-105. Jordan McRae, Garrison Mathews en Ian Mahinmi maakten indruk door elk meer dan 25 punten te maken voor Washington.

Atlanta maakt dramatische reeks ongedaan

Net zoals voor de Golden State Warrirors is het al een dramatisch seizoen geweest voor Atlanta. Zonder hun topschutter Trae Young liep zelfs verrassend beter tegen Orlando Magic. Aan de rust had de rode lantaarn uit de Eastern Conference wel een achterstand van 14 punten, maar met twee sterke quarters na de rust werd er toch gewonnen: 93-101. Brandon Goodwin speelde met 21 punten een goede wedstrijd, de beste schutters kwamen wel uit het Orlando Magic kamp met Nikola Vucevic (27) en Evan Fournier (22).

Andere uitslagen

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 122-115

Utah Jazz-Detroit Pistons 104-81

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 116-122