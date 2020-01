Er staan vannacht heel wat toppers op het programma in de NBA

Er staan vannacht heel wat leuke wedstrijden op het programma in de NBA. De Clippers, één van de favorieten, nemen het op tegen de Pistons. De Raptors moeten dan meer naar revelatie Miami.

De Pistons hebben het dit seizoen wat moeilijker, maar toch zijn ze nooit te onderschatten. Reboundkoning Andre Drummons is ook dit seizoen in vorm en het is nog maar de vraag of Leonard en George zullen spelen. Vooral Leonard krijgt veel rust dit seizoen.

De Toronto Raports staan dan weer voor een moeilijke verplaatsing naar Miami. De Heat hebben thuis nog maar één keer verloren dit seizoen (tegen de Lakers) en ze zijn toch wel de revelatie. Bij Toronto ontbreekt sterke man Siakam door een blessure.

Met de Nuggets en de Pacers staan er dan weer twee outsiders tegenover elkaar. Beide ploegen zijn sterk bezig en ze lijken ook al zeker van een plaats in de play-offs. Bij de Nuggets is Jokic de grote man en bij de Pacers hebben ze het meer van het collectieve geheel. Het is bij de Pacers ook wachten op de geblesseerde Oladipo, maar ze wisten dit seizoen wel al te winnen van de Lakers. Hun laatste wedstrijd wonnen ze ook vlot van de 76ers.

Andere wedstrijden:

Hornets - Cavaliers

Jazz - Bulls

Warriors - Timberwolves

Nets - Mavericks

Thunder - Spurs

Grizzlies - Kings