🎥 Prachtig! Jonge Doncic fan had al negen maanden geen epilepsie-aanval meer en kan idool nu eindelijk ontmoeten

De jonge Brayden is een enorme fan van Dallas-speler Luka Doncic. Brayden lijdt aan epilepsie, maar heeft nu al negen maanden geen aanval meer gehad. "Mijn dokter zei: "Luka zien spelen helpt mijn epilepsie!" 9 maanden geen aanvallen!", stond er op het bord dat Brayden mee had te lezen.

De assistent van de Dallas Mavericks had het al snel opgemerkt en na de wedstrijd konden de twee elkaar ontmoeten. Doncic gaf de jongen een gesigneerde sneaker mee naar huis.

A Mavs assistant coach spotted a young fan with a sign saying he’s been seizure free for 9 months, and that watching Luka helps with his epilepsy.



Coach brought the kid down to meet Luka 🙏



