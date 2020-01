Seizoensrevelatie Miami klopt landskampioen Toronto, Clippers winnen eindelijk nog eens twee keer na elkaar

In de nacht van donderdag op vrijdag was er opnieuw heel wat NBA te zien. We kregen de topper tussen seizoensrevelatie Miami en landskampioen Toronto, Doncic nam het met de Mavericks op tegen Brooklyn en de Clippers speelden tegen Detroit.

Clippers twee keer op een rij aan het feest De laatste weken zitten de Clippers met een vervelende reeks. Vijf keer op een rij werd een overwinning namelijk meteen gevolgd door een nederlaag. Na de overwinning bij de Sacramento Kings wilden de Clippers beter doen tegen Detroit en met succes. Hoewel het eerste quarter nog verloren werd, kwam er nadien beterschap met een 39-30 en een 37-16. In het slot waren de Pistons wel nog beter, maar dat mocht niet baten. De Clippers wonnen met 126-112, Montrezl Harrell speelde goed en maakte 23 punten. Doncic loodst de Mavericks voorbij Brooklyn Luka Doncic groeide dit NBA-seizoen al uit van een gigantisch talent tot een echte topspeler. De voorbije weken nam hij de Dallas Mavericks bij de hand en tegen Brooklyn was dat niet anders. Met 31 punten, 13 rebounds en 7 assists speelde hij opnieuw een prima partij. Aan de rust hadden de Nets wel nog een voorsprong van vijf punten, maar na het derde quarter stond alles weer gelijk. In het slot bleek Dallas toch net een maatje te groot: 123-111 was de eindstand. Miami boekt zevende zege op acht wedstrijden tegen landskampioen De topper was die tussen seizoensrevelatie Miami en landskampioen Toronto. In een wedstrijd met bijzonder lage scores stond het na het derde quarter 63-60. In het slot van de partij zorgden Derrick, Adebayo en Butler voor enkele beslissende punten waardoor Miami met de zege ging lopen: 84-76. Andere uitslagen Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 128-123 San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-109 Chicago Bulls-Utah Jazz 98-102 Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 99-84 Indiana Pacers-Denver Nugets 116-124 Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets 106-109