🎥 Harden schittert tegen 76ers, Davis doet ex-club pijn en Boston haalt ruime achterstand op

Verschillende talentrijke ploegen hebben elk weer hun eigen verhaal te vertellen na een nieuwe reeks wedstrijden. Philadelphia kent een moeilijk moment in zijn seizoen en botste nu op een sterke James Harden. De LA Lakers en Boston Celtics gaat het wel nog voor de wind.

Philadelphia leek op zijn minst weer in de subtop in het oosten mee te draaien, maar zit nu aan vier nederlagen op rij. Een verplaatsing naar Houston is dan wel een moeilijke affiche om het tij te keren. Zeker met een James Harden in topvorm: die was goed voor zijn eerste triple-double van het seizoen. Naast zijn 44(!) punten deelde hij 11 assists uit en plukte hij 11 rebounds. Houston won met 118-108.

Ook een topprestatie van Lakers-speler Anthony Davis. Die schitterde al eens in een eerdere ontmoeting met zijn vorige werkgever New Orleans en deed dat nu opnieuw. In Los Angeles scoorde Davis liefst 46 punten en liet hij ook 13 rebounds noteren. Davis loodste de Lakers zo naar een nieuwe overwinning met 123-113.

De ploeg uit LA blijft dus op kop in het westen. Boston moet het in het oosten voorlopig stellen met een tweede plek, maar blijft evenzeer sterk op dreef. Het keek tegen Atlanta op een gegeven moment nochtans tegen een achterstand van 18 punten aan. Boston keerde nog terug en toen Theis de driepuntpoging van Young afblokte, was de buit binnen. De thuisploeg haalde het met 109-106.