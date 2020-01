Clippers en Mavericks gaan onderuit, Bucks doen opnieuw een uitstekende zaak

Zaterdagnacht wil uiteraard zeggen: veel NBA. Dé sensatie uit het oosten namelijk de Milwaukee Bucks kwamen in actie en verder ook nog de landskampioen uit Toronto, de Dallas Mavericks en de Clippers.

Wisselende prestaties voor de Clippers

Beginnen doen we met de LA Clippers die bezig zijn aan een goed, maar ook wisselvallig seizoen. Na zeges tegen de Sacramento Kings en de Detroit Pistons werd er nu verrassend zwaar verloren van de Memphis Grizzlies. De Clippers gaven in het eerste quarter de wedstrijd eigenlijk al helemaal uit handen met een 27-40. In het tweede quarter leek er wat herstel, maar nadien werden ze plat gewalst door de Grizzlies met een 23-39 in het derde quarter. 114-140 was de eindstand van de partij.

Toronto klimt op

Het beloofde na het vertrek van heel wat sterspelers een moeilijk seizoen te worden voor de Raptors. Uiteindelijk viel het allemaal nog wel mee want in januari staat het team gewoon op een vierde plek in de Eastern Conference. Tegen de Brooklyn Nets moest Toronto een achterstand van 9 punten goedmaken en dat lukte met overschot: 102-121. Fred VanVleet speelde een sterke partij met 29 punten, 4 rebounds en 11 assists.

Bucks stomen gewoon door

Wat een seizoen zijn de Milwaukee Bucks aan het beleven! Het team bezit enorm veel talent en tegen de San Antonio Spurs lieten ze dat nog eens zien. Na een moeilijk eerste quarter dat gewonnen werd door de Spurs herpakten ze zich en gingen ze met een comfortabele voorsprong van 12 punten het laatste quarter in. 127-118 was de eindscore. Antetokounmpo (32 punten), Bledsoe (21 punten) en Middleton (20 punten) waren opnieuw op niveau.

Dallas gaat na verlengingen onderuit tegen Charlotte

De meest spannende wedstrijd was die tussen Dallas en Charlotte. Charlotte begon uitstekend en had aan de rust een voorsprong van 13 punten beet dankzij een hele sterke Rozier, Graham en Washington. Na de pauze keerde Dallas onder impuls van Doncic die opnieuw goed was voor een triple-double terug en stond het team aan het einde van het derde quarter zelfs vier punten voor. Charlotte maakte die achterstand nog goed en dwong verlengingen af en bleek daarin nipt de sterkste: 120-123.

Andere uitslagen

Orlando Magic-Utah Jazz 96-109

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 116-111

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 106-121

Chicago Bulls-Boston Celtics 104-111

Washington Wizards-Denver Nuggets 128-114

Golden State Warrriors-Detroit Pistons 104-111

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 115-117