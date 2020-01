SKW wint topper in Top Division Women, bondscoach Philip Mestdagh laat steek vallen voor eerste plaats

In de eerste klasse bij de dames in het basketbal is de opworp dit weekend gegeven voor de terugronde.

Luik zorgde zaterdag al voor de eerste oplawaai van de tweede seizoenshelft. In eigen huis wonnen de Panthers van Spirou Charleroi met 80-65. Luik blijft door de zege gedeeld derde met tien zeges uit veertien wedstrijden. Luik deelt de derde plaats met Phantoms Boom dat met meer dan twintig punten verschil won van Laarne (62-85). Antwerp Giants startte na Nieuwjaar met een valse noot. Zij verloren bij leider Castors Braine met zware 102-63-cijfers. Mechelen won overtuigend in Lummen met 62-92 en Kortrijk Spurs liet Pepinster geen kans. Het werd 48-67. Maar de topper van de speeldag was de wedstrijd tussen Sint-Katelijne-Waver en Namen. Een wedstrijd die SKW makkelijk naar de hand zette. Door de 67-43-overwinning wipt SKW nu over het Namen van bondscoach Philip Mestdagh naar de tweede plek.