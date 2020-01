Geen verrassingen: Clippers en Lakers winnen, Miami rekent af met Portland

Zondagnacht stonden er in de NBA vijf wedstrijden op het programma. De LA Lakers, LA Clippers en Miami kwamen in actie en alle drie lieten ze geen steek vallen.

Clippers overleven dramatisch eerste en laatste kwart

De Clippers begonnen in hun partij tegen de New York Knicks bijzonder flauw. Na het eerste quarter stond het meteen 29-45, maar dat haalden de Clippers nog voor de pauze weer op met een 47-24. Na de rust wisten de Clippers nog zeven punten extra uit te lopen, maar nadien gaven ze die riante voorsprong gewoon weer bijna uit handen. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd die voor de Clippers geen minuut langer hoefde te duren op 135-132. Harrell, Williams en George scoorden bij de ploeg uit LA alle drie meer dan 30 punten, Morris (Knicks) was de beste schutter van de partij met 38 punten.

Miami vlot naar nieuwe zege tegen Lillard en co.

Miami kende minder moeite met Portland en had aan de rust al een voorsprong van 19 punten. Portland maakte nog wel iets goed, maar onvoldoende om echt nog in de buurt te komen. Lillard speelde bij de Trail Blazers prima met 34 punten en 12 assists.

Lakers maken het zichzelf even moeilijk, maar rekenen toch af met Detroit

De LA Lakers leken aan de rust eigenlijk al binnen. Met een overwinning in het eerste en het tweede quarter hadden ze voortdurend de bovenhand tegen de Detroit Pistons. In het derde quarter ging het wel even helemaal mis: 19-32. Detroit had nu een voorsprong van vier punten, maar die konden ze niet vasthouden. De Lakers gingen er in de laatste fase van de wedstrijd nog over: 106-99 was de eindstand. Anthony Davis was goed voor 24 punten, LeBron James zorgde voor een triple-double met 21 punten, 14 rebounds en 11 assists.

Andere uitslagen

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 103-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 114-121