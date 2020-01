Kangoeroes Mechelen halen nieuwe sportief directeur met heel wat ervaring binnen

Basketbalclub Kangoeroes Mechelen heeft een nieuwe sportief directeur binnengehaald. Tony Van den Bosch moet vanaf nu de lijnen uitzetten.

Het zijn drukke weken bij Mechelen want onlangs haalde de club al Danny Verhulst binnen als commercieel directeur. Verhulst werd weggeplukt bij Okapi Aalst, dat is ook het laatste team van Tony Van den Bosch. Vorig jaar was de Antwerpenaar nog enkele maanden coach in Aalst, hij werd vervangen door Trevor Huffman.

De club reageerde in een persbericht op de aanstelling van Van den Bosch als nieuwe sportief directeur: "Hij wordt verantwoordelijk voor het sportieve luik van het A-team, alsook de ondersteuning en de begeleiding van coaches en het uitwerken van de clubvisie over de jeugdwerking."