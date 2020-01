🎥 Leiders in NBA leiden verrassende nederlagen, Luka Doncic blijft verbazen

Verrassende nederlagen maandagnacht in de NBA. Milwaukee Bucks en Boston Celtics gingen als nummer één en twee in het Oosten onderuit.

Milwaukee verloor pas voor de zesde keer dit seizoen. De Bucks staan in het Oosten aan de leiding met 32 gewonnen wedstrijden. Het team van MVP Giannis Antetokounmpo verloor met 126-104 bij San Antonio Spurs.

Boston ging dan weer onderuit in Washington. In de zaal waar Emma Meesseman en Kim Mestdagh enkele maanden geleden WNBA-kampioen werden, klopte Washington nu Celtics met 99-94. Voor het eerst in bijna twee jaar konden de Wizards nog eens winnen van Boston.

Luka Doncic blijft van bovenaardse kwaliteit. De 20-jarige Sloveen zette tegen Chicago Bulls zijn elfde triple-double in de geschiedenisboeken. Hij scoorde 38 punten, plukte elf rebounds en gaf tien assists. Dallas won de wedstrijd met 118-110.

Andere uitslagen

Atlanta Hawks - Denver Nuggets: 115 - 123

Sacramento Kings - Golden State Warriors: 111 - 98

New Orleans Pelicans - Utah Jazz: 126 - 128

Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 104 - 115

Orlando Magic - Brooklyn Nets: 101 - 89

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder: 120 - 113