Doet Filou Oostende worp naar kwartfinale Champions League en behoudt Antwerp Giants waterkans op overleving?

De Champions League in het basketbal begint dinsdagavond weer. Filou Oostende treft in eigen huis het Italiaanse Dinamo Sassari. Antwerp Giants ontvangt de winnaar van twee jaar geleden.

In de Versluys Dôme ontvangt Filou Oostende dinsdagavond het Italiaanse Dinamo Sassari. Voor de Oostendenaren de uitgelezen kans om definitief mee te doen voor een plek in de top-4. Die plek geeft recht op een plaats in de kwartfinales.

In Italië verloor Oostende van de leider met 90-71. Als de Kustjongens deze wedstrijd winnen, hebben ze na tien wedstrijden vijf zeges en vijf nederlagen. Mits een overwinning springt Oostende over Strasbourg, dat woensdag naar het Spaanse Manresa moet, naar plaats vier

Antwerp Giants ontvangt in de Lotto Arena de winnaar van 2018 AEK Athene. Beide clubs kennen elkaar goed want ze stonden vorig seizoen al twee keer tegenover elkaar en ook dit seizoen speelden ze onderling al in Athene. Giants kon nog geen enkele confrontatie winnen.

Al waren ze er telkens wel heel dicht bij. Vorig seizoen verloor Antwerpen met één punt verschil in Athene, thuis gaven ze een zege nog uit handen. Dit jaar moesten de Antwerpenaren opnieuw niet onderdoen voor de leider in groep B, maar zorgden enkele schoonheidsfoutjes toch voor de nederlaag.

In tegenstelling tot Oostende vergaat het Antwerpen minder goed in de Champions League. De bronzen medaille-winnaar van vorig seizoen staar voorlaatste met slechts twee zeges uit negen wedstrijden. Vooral op verplaatsing laat de club het vooralsnog afweten. Willen de Giants nog kans maken op de kwartfinale, dan zijn vijf zeges zo goed als een must in de laatste vijf wedstrijden.