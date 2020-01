Ann Wauters wil nog een laatste keer schitteren: "Olympische kwalificatie realiseren zou een fantastische apotheose zijn"

Ann Wauters wil dit jaar nog een allerlaatste keer schitteren. De Oost-Vlaamse hoopt om na de Olympische Spelen definitief afscheid te kunnen nemen als basketbalspeelster.

Het is uiteraard geen grote verrassing dat Ann Wauters het einde van haar carrière aankondigt. De intussen 39-jarige basketbalspeelster wil nog tot deze zomer doorgaan. Ze wil nog een laatste keer het beste van zichzelf geven met de Belgian Cats op de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer.

Makkelijk zal het niet worden voor de Cats om de Olympische Spelen te halen. Vanaf 6 februari worden Zweden, Canada en Japan in eerste instantie de tegenstanders voor een olympisch ticket. In het ergste geval kunnen de Belgische vrouwen zich niet plaatsen en moet Wauters vroeger afscheid nemen. Maar zover is het zeker en vast nog niet.