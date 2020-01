Einde seizoen voor Blake Griffin na nieuwe operatie aan linkerknie?

Er is een vrij grote kans dat we Blake Griffin dit seizoen niet meer in actie zien. De NBA-vedette onderging op dinsdag een nieuwe operatie aan de linkerknie.

In april ging Griffin al een eerste keer onder het mes voor die linkerknie. Hij miste daardoor de seizoensstart waardoor hij voor de Detroit Pistons voorlopig tot slechts 17 duels kwam. Hij kwam op 28 december voor het laatst in actie tegen San Antonio. Het is onduidelijk of Griffin dit jaar nog in actie zal komen. Hij ligt nog tot 2022 onder contract in Detroit waar hij 36 miljoen dollar per jaar verdient. Detroit zal dan ook geen risico willen nemen met Griffin. De Pistons staat pas elfde in de Eastern Conference en zullen moeten knokken om zich te plaatsen voor de play-offs