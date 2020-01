LeBron zorgt met 31 punten voor een eenvoudige zege tegen de Knicks, landskampioen Toronto nipt onderuit

Dinsdagnacht was het in de NBA vooral uitkijken naar de prestatie van de LA Lakers tegen de New York Knicks. Verder kwam ook landskampioen Toronto in actie.

Geen maat op LeBron De LA Lakers sloten de nacht af en deden dat tegen New York met verve. Aan de rust hadden de leiders in de Western Conference al een voorsprong van liefst 17 punten beet en gaven die nooit meer uit handen. Er werd uiteindelijk met 117-87 gewonnen. LeBron was goed voor 31 punten en kreegt net zoals Anthony Davis heel veel rust. Portland gaat nipt winnen bij Toronto Landskampioen Toronto is de laatste weken uiterst wisselvallig bezig en tegen Portland was dat niet anders. Carmelo Anthony, Damian Lillard en Hassan Whiteside kenden een topdag en maakten het de Canadezen bijzonder zwaar. Toronto had na drie quarters wel nog een voorsprong van 9 punten, maar kraakte helemaal in de laatste 12 minuten van de partij. Portland won uiteindelijk met 99-101. Andere uitslagen Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 113-115 Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder 103-111 Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 119-112 Phoenix Suns-Sacramento Kings 103-114