Luik krijgt eindelijk goed nieuws te horen: hekkensluiter mag eerste buitenlandse speler opstellen

Basketbalclub Luik kan met goed nieuws 2020 in. Het team is al een hele tijd in een administratieve soap verwikkeld en mocht tot nu toe geen buitenlandse spelers opstellen.

Met Milos Bojovic mag Luik vanaf dit weekend (tegen Mechelen) een eerste buitenlandse speler opstellen. Dat is meer dan nodig want het team verloor dit seizoen alle 11 van de gespeelde wedstrijden. De voorbije weken en maanden besloten zo goed als alle buitenlandse spelers van Luik om een nieuwe werkgever te zoeken. Bojovic bleef wel wachten op zijn kans en kan vanaf dit weekend dus spelen. Het was Limburg United die de Serviër opving en hem nu weer afstaat. Luik bedankte hen dan ook voor de hulp. L’année s’ouvre sur de bonnes nouvelles pour VOO Liège Basket, la première étant que Milos Bojovic sera sur le parquet à Kangoeroes Basket Mechelen ce samedi 11 janvier. Merci à Hubo Limburg United, son président et Winde Blocken qui ont tout fait pour venir en aide à notre club pic.twitter.com/Mb75jwxPJD — VOO Liège Basket (@LiegeBasket) 7 januari 2020