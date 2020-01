Oostende begint 2020 uitstekend en klopt groepsleider en Europees kampioen in de Champions League

Filou Oostende is op een uitstekende manier begonnen aan 2020. Ze namen het op tegen het Italiaanse Sassari en dat is de leider in de poule waar dus ook Oostende in zit.

Oostende speelde in eigen huis een bijzonder overtuigende partij. Het team won meteen de eerste twee quarters van de partij en had aan de rust een 46-42 voorsprong beet. Point-guard Dusan Djordjevic en MiKyle McIntosh speelden in het eerste deel van de wedstrijd uitstekend. Na de pauze pakte Djordjevic opnieuw uit met drie drie-punters waardoor Oostende wat wegliep. De Europese kampioen Sassari keerde nog wel wat terug, maar moest toch het onderspit delven tegen een sterk spelen Oostende. Zo versterkt Oostende zijn vierde plaats, die recht geeft tot een plaats in de playoffs van de Champions League