🎥 Opstootje tussen Warren en Butler: "Totaal geen partij voor mij, die jongen is afval"

Het zat er woensdagnacht bovenarms op in de partij tussen Miami en Indiana. Butler en Warren kregen het na afloop met elkaar aan de stok en het was voornamelijk Jimmy Butler die zich helemaal liet gaan.

Halfweg het derde quarter maakte TJ Warren een fout op Jimmy Butler. Die revancheerde zich daarna meteen waarna Warren door het geven van een ostentatief applaus uitgesloten werd. Butler kon dat wel smaken en maakte nog enkele gebaren.

Na afloop wilde TJ Warren niet reageren, maar Butler deed dat wel. De speler van Miami Heat liet zich helemaal gaan: “Het is waarschijnlijk erg zwaar voor hem dat ik op hem kan verdedigen, maar hij niet op mij. We zullen elkaar nog tegenkomen, maar ik ben niet bang voor die softie. Hij is zwak”, vertelde Butler in het interview na de wedstrijd. “Elke keer dat hij op mij moet verdedigen geef ik hem ervan langs. Hij kan me niet aan, die jongen is geen partij voor mij. Hij is afval. Ik speel op een ander niveau”, voegde Butler er nog aan toe.

Jimmy and TJ Warren got into it 👀 pic.twitter.com/qpaCW97HYo — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2020

Jimmy blew TJ Warren a kiss goodbye 😂 pic.twitter.com/Gy8b6sr3ZD — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2020