De klok een jaar teruggedraaid: stuntende Antwerp Giants kloppen titelkandidaat in Champions League

Het sprookje van 2019 revisited: de Europese campagne van vorig seizoen was als een droom voor Antwerp Giants. Die van dit seizoen is dat veel minder, maar Antwerp heeft toch weer even kennisgemaakt met het gevoel van een Europese triomf. Het klopte AEK Athene.

Nochtans zijn de Grieken één van de kanshebbers op de eindzege en moest Antwerp het in de Champions League tot dusver stellen met twee zeges. De thuisploeg speelde vrank en vrij en met name Donkor nam zijn verantwoordelijkheid. Zijn bommen loodsten de Giants naar 34-21. Met de rust in zicht ging Athene wel steviger verdedigen en werd de kloof kleiner. Na de pauze werd het zelfs ietwat bitsig, maar Antwerp hield het hoofd koel. Via Klassen, Vanwijk en Fall liep het verschil weer op richting de veertien punten. Ook de eindfase bracht Antwerp niet meer van zijn melk: het won met 73-61 en komt op twee zeges van de vierde plaats in de poule. GEEN SUCCES VOOR CHARLEROI Ook in de FIBA Europe Cup kwam er met Charleroi een Belgische ploeg in actie. De Carolo's kenden minder succes. Bij de rust hingen de bordjes in evenwicht (44-44), maar nadien bracht Bayreuth een marge van vijftien punten op het bord. Charleroi leek bij 78-80 helemaal terug te komen, maar moest alsnog het onderspit delven. Bayreuth haalde het met 90-97.