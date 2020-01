Harden met 40 punten wederom dé uitblinker, Bucks boeken 33e zege

In de NBA stonden van woensdagnacht op donderdag (Belgische tijd) negen partijen op het programma. Wij pikten de opvallendste eruit.

Bij de Houston Rockets was er opnieuw een hoofdrol weggelegd voor James Harden. Tegen Atlanta liet hij al voor de tweede opeenvolgende 'triple double' optekenen én scoorde 'The Beard' meer dan 40 punten. Houston klopte Atlanta met 115-122 en staat derde in de Western Conference met 25 zeges.

In de Eastern Conference staan de Milwaukee Bucks autoritair aan de leiding met 33 zeges. Op bezoek in de Golden State werd het 98-107 en was er een glansrol weggelegd voor Giannis Antetokounmpo. In het laatste kwart dropte hij nog snel 15 punten in de basket om het verschil te maken.

Dit zijn de overige uitslagen:

Atlanta - Houston: 115 - 122

Golden State - Milwaukee 98 - 107

Utah - New York 128 - 104

New Orleans - Chicago 123 - 108

Boston - San Antonio 114 - 129

Charlotte - Toronto 110 - 112

Indiana - Miami 108 - 122

Orlando - Washington 123 - 89

Dallas - Denver 106 - 107