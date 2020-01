De mogelijke trade die de hele NBA bezig houdt: worden de Lakers nog sterker?

Eén van de belangrijkste situaties om in de NBA in het oog te houden met de aankomende trade deadline situeert zich bij de LA Lakers. Daar zou Kyle Kuzma wel eens plaats moeten ruimen.

Kuzma is tegenwoordig een bankzitter geworden bij de Lakers. Een belangrijke wel, maar hij heeft geen plaats in de starting five waar veteraan Danny Green hem uit de ploeg houdt. Kuzma is als invaller wel goed voor 12 punten per match, maar zag zijn minuten drastisch naar beneden gaan.

De 24-jarige vleugelspeler is wel gegeerd en daar zou men bij het bestuur van de Lakers nu gebruik van willen maken om een pure shotter binnen te halen. Bogdan Brogdanovic is de naam die het meest geciteerd wordt. De driepuntspecialist van de Sacramento Kings zou de volgende aanvulling moeten worden op de tandem LeBron James-Anthony Davies om de Lakers naar een eerste titel in tien jaar te stuwen.

Maar Kuzma - die wel degelijk tot de beteren in de NBA behoort - is meer waard dan enkel de 27-jarige Serviër. Algemeen manager Rob Pelinka bekijkt dan ook wat hij in de plaats kan krijgen. Een paar eerste ronde drafts zouden alvast welkom zijn. Als dat niet gebeurt, blijft Kuzma gewoon waar hij is.

In ieder geval houdt het de NBA bezig. Want de Lakers met nog een driepuntspecialist erbij, dat maakt iedereen bang. Ze houden het veld nu al breed met James en Davies die ook niet open mogen staan. Met Green en Caldwell-Pope zijn er nog twee met een serieus bereik...