Houston gaat onderuit bij Oklahoma City, Philadelphia een maatje te sterk voor Boston

Het was niet de avond van James Harden tegen Oklahoma City Thunder. The Beard haalde niet zijn normale niveau en dat luidde voor de Rockets uiteindelijk de nederlaag in. Philadelphia versloeg dan weer Boston na een hele sterke partij.

James Harden niet op niveau tegen OKC

Hoewel James Harden met 41 punten een dag eerder nog uitstekend op dreef was tegen de Atlanta Hawks lukte het niet tegen Oklahoma City Thunder. 'The Beard' was wel nog goed voor 17 punten, maar liet ook heel wat kansen onbenut. Russell Westbrook speelde wel uitstekend en kwam tot 34 punten.

OKC begon een stuk beter aan de wedstrijd en had na het eerste quarter al een voorgift van liefst 16 punten beet. Houston knabbelde wel wat van die voorsprong af, maar in het derde quarter gaf het opnieuw 10 punten prijs. Danilo Gallinari en Shai Gilgeous-Alexander waren beiden goed voor meer dan 20 punten.

76ers gaan Boston na de rust voorbij

Boston begon goed aan de wedstrijd en had na het eerste quarter een voorgift van 9 punten. Kemba Walker en Marcus Smart speelden prima, maar de rest van het team had het moeilijker. De thuisploeg dat het moest het doen zonder Joel Embiid kwam een stuk gretiger uit de kleedkamers. Bij het ingaan van het laatste quarter had Philadelphia nog een achterstand van drie punten en die werd met glans opgehaald. 109-98 was de uiteindelijke eindstand. Josh Richardson was de beste schutter van de partij met 29 punten.

Andere uitslagen

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 112-115

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 116-102