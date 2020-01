Oostende maakt gehakt van Limburg United en wint met erg ruime cijfers, Leuven klopt Charleroi

De winterstop is voorbij en dat wil zeggen dat de Belgische basketcompetitie ook weer van start gaat. Oostende begon na de stunt tegen Europese kampioen Sassari in de Champions League eerder deze week ook voortvarend in de competitie.

Limburg United en Oostende begonnen de speeldag zij aan zij. Drie quarters lang konden de Limburgers het tempo ook volgen, maar in het slot ging het een stuk te snel. Oostende won de allerlaatste quarter met 9-27. De wedstrijd eindigde zo op 69-92. Mukubu (Limburg United) was wel de beste schutter van de partij met 18 punten. Leuven was in eigen huis dan weer te sterk voor Spirou Charleroi met 88-79. Robertson speelde sterk en kwam tot 29 punten. In de stand is Oostende nu alleen leider, Leuven staat vijfde en springt nu over Charleroi.