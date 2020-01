Antwerp en Bergen sluiten opnieuw aan bij Oostende en komen mee aan kop

De Antwerp Giants en Bergen hebben net zoals Oostende hun eerste wedstrijd van 2020 gewonnen. Daardoor hebben we nu drie leiders in de competitie.

Nadat Oostende eerder al vrijdagavond met 69-92 uithaalde tegen Limburg United waren nu Bergen en Antwerp aan zet. De Giants speelden in eigen huis een spannende partij tegen Brussels en wonnen uiteindelijk met 77-70. Een makkelijke avond was het in elk geval niet want aan de rust stond het 33-35 in het voordeel van de hoofdstedelingen. Het derde quarter (27-17) was uiteindelijk cruciaal. Bell (Brussels) was de beste schutter van de partij met 20 punten, Kesteloot (17) en Fall Faye (13) deden het goed bij Antwerp.

Naast Antwerp won dus ook Bergen z'n wedstrijd. De Henegouwers waren drie quarters oppermachtig in Aalst en stonden 42-66 voor. In het diepe slot knokte de thuisploeg nog stevig terug waardoor 73-83 de eindstand werd. Barnes was bij Bergen goed voor 22 punten. Tot slot ging ook hekkensluiter Luik opnieuw onderuit. Tegen Mechelen kon het tot de rust (47-49) de schade nog goed beperken, maar nadien was het vet van de soep. 102-77 was de eindstand, Deroover zorgde bij Mechelen voor 23 punten.