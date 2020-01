Mavericks spoelen tegen 76ers nederlaag door, Lakers (zonder LeBron en Davis), Celtics en Rockets winnen ook

De toppers van een dag eerder waren nog maar net achter de rug of we kregen opnieuw een nacht vol NBA. De Rockets, Celtics, Lakers, Mavericks én Bucks konden hun wedstrijd al winnend afsluiten.

De avond werd geopend met de Houston Rockets tegen de Minnesota Timberwolves. Houston speelde een bijzonder dominante wedstrijd en won alle vier de quarters (139-109). James Harden was de beste schutter van de partij met 32 punten, Westbrook deed met 30 punten niet veel onder.

De Boston Celtics namen het op tegen de New Orleans Pelicans. Jayson Tatum zorgde met 41 punten voor een heerlijke show. Hij gooide 77% op zijn 2-punters en 67% op zijn 3-punters, straffe cijfers. De Pelicans hadden het heel lastig en verloren met 140-105.

Lakers, Mavericks en Bucks met overschot

De Lakers namen het in de topper van de speeldag op tegen Oklahoma City Thunder. OKC gaf in het eerste quarter de wedstrijd met 19-41 eigenlijk al volledig uit handen. De Lakers deden het zonder LeBron en Davis en wonder boven wonder zonk -zoals velen dat voorspelden- het schip niet. Kyle Kuzma nam met 36 punten de regie in handen, Rajon Rondo (21 punten, 12 rebounds, 8 assists) speelde ook uitstekend.

Dallas verloor een dag eerder van de Lakers en wilde zich dan ook herpakken tegen de 76ers én met succes. Aan de rust keek Dallas wel tegen een achterstand van 9 punten aan, maar dat werd rechtgezet (109-91). Opvallend was wel dat er bij Dallas niemand boven de 20 punten uitkwam, ook Luka Doncic niet.

Tot slot deden de Bucks ook opnieuw wat ze eigenlijk al het hele seizoen doen: goed spelen en winnen. Tegen de Portland Trail Blazers wonnen ze alle vier de quarters (101-122 was de eindstand). Giannis Antetokounmpo zorgde voor 32 punten. Khris Middleton (30) en Eric Bledsoe (29) speelden ook uitstekend.