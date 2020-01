Denver Nuggets zijn te sterk voor de LA Clippers in topper van de speeldag, Miami en Toronto verliezen

Zondagnacht stond er met de Denver Nuggets tegen de LA Clippers opnieuw een bijzonder interessante affiche op het programma in de NBA. Verder kwamen ook Miami en kampioen Toronto in actie.

Nuggets kloppen de Clippers

De meest spraakmakende affiche was die tussen de Denver Nuggets en de LA Clippers. Beide teams doen het prima in de Western Conference. Denver had net verloren van de Cleveland Cavaliers en wilde dus ook iets rechtzetten.

Net voor de pauze namen de Nuggets onder impuls van Nikola Jokic en Jamal Murray afstand van de Clippers met een 37-22 in het tweede quarter. De verschillen tussen beide teams bleven nadien bijzonder klein waardoor de Nuggets een belangrijke zege konden boeken. Kawhi Leonard was de topschutter van de wedstrijd met 30 punten.

Miami en Toronto onderuit

Landskampioen Toronto opende de avond tegen de San Antonio Spurs. Het werd een bijzonder attractieve partij waarin Toronto beter begon en aan de rust een voorsprong van acht punten had. In het laatste quarter van de partij stonden de Spurs met een bijzonder sterke DeMar DeRozan op: 22-36. Goed voor een 104-105 eindstand. Een zure nederlaag dus voor de Raptors.

Tot slot verloor Miami ook bijzonder nipt van de New York Knicks met 124-121. Julius Randle speelde een prima partij en ook toptalent RJ Barrett liet zich meermaals opmerken. De Brooklyn Nets wonnen net zoals hun stadsgenoten. De Nets versloegen de Atlanta Hawks met 108-86. Kyrie Irving zorgde bij zijn terugkeer na enkele weken van blessureleed meteen voor 21 punten.

Andere uitslagen

Washington Wizards-Utah Jazz 116-127

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 122-102

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 100-92