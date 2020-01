Oostende zet met straffe zege grote stap richting play-offs in Champions League

Oostende is behoorlijk op dreef, niet enkel in ons land, maar ook in Europees verband. Het heeft er alle schijn van dat de kustploeg wel eens zou kunnen doorstoten in de Champions League. Het ziet er alleszins goed uit na de zege bij Lietkabelis.

De Litouwse ploeg was nochtans zelf goed bezig en is een grote concurrent van Oostende in de groepsfase. Een verraderlijke verplaatsing was het dus. Dat bleek ook in de eerste helft: bij de rust stond Oostende nog vijf punten in het krijt.

IJZERSTERK DERDE KWART

Die achterstand smolt als sneeuw voor de zon tijdens een ijzersterk derde kwart van de Oostendenaren. In deze periode scoorden ze liefst 17 punten meer dan de thuisploeg. Angola maakte in zijn eentje 19 punten in deze wedstrijd. Uiteindelijk haalde Oostende het met 68-76.

Het is de derde overwinning op rij van onze landskampioen in de Champions League. Zo nestelt BCO zich nog wat steviger in de top vier in zijn groep en neemt het verder afstand van Lietkabelis.