🎥 Antetokounmpo zorgt in 21 minuten voor liefst 37 punten, Utah Jazz boekt tiende zege op een rij

Dinsdagnacht was het opnieuw genieten van Giannis Antetokounmpo. De sterspeler van de Milwaukee Bucks was de topschutter in de wedstrijd tegen de New York Knicks met 37 punten en stond slechts 21 minuten op het veld. Verder kwamen ook Utah Jazz en de LA Clippers in actie.

The Greek Freak-show

De Bucks zijn aan een bijzonder straf seizoen bezig en dat lieten ze tegen de New York Knicks nog even zien. Aan de rust had het team uit Milwaukee al een bonus van 25 punten. Sterspeler Giannis Antetokounmpo stond slechts 21 minuten op het terrein, maar was wel goed voor 37 punten en 9 rebounds. 128-102 was de eindstand van de partij.

Ongenaakbaar Utah

Utah Jazz is bezig aan een bijzonder indrukwekkende reeks. Het team won nu al tien keer op een rij en deed dat ook tegen de Brooklyn Nets. Kyrie Irving speelde voor de Nets met 32 punten wel een uitstekende partij, maar Ingles (27 punten), Mitchell (25), Gobert (22) en Bogdanovic (18) lieten zich bij Utah ook opmerken. Utah won zo met 107-118 en staat tweede in de Western Conference.

Clippers en Mavericks op cruise control, Rockets onderuit

Verder boekten de LA Clippers en de Dallas Mavericks een eenvoudige zege. De Clippers wonnen onder impuls van een bijzonder straffe Kawhi Leonard (43 punten) met 128-103 van de Cleveland Cavaliers. De Mavericks kenden dan weer weinig genade met de Golden State Warriors. Hoewel enkel Luka Doncic en Dwight Powell boven de 20 punten uitkwamen, wonnen de Mavericks toch bijzonder comfortabel met 97-124.

De verrassing van de avond was de nederlaag van de Houston Rockets tegen de Memphis Grizzlies. Hoewel James Harden voor 41 punten zorgde, werd er toch met 121-110 verloren. Vooral in het laatste quarter ging het met een 36-27 voor de Grizzlies helemaal mis bij de Rockets. Toptalent Ja Morant deed het uitstekend met 26 punten. Tot slot wonnen de Atlanta Hawks ook nog met 123-110 van de Phoenix Suns. Trae Young (36 punten, Atlanta) en Devin Booker (39 punten, Phoenix) lieten zich opmerken met hoge scores.

Megatalent Ja Morant krijgt de Rockets op de knieën

Ja Morant had Tony Allen losing his mind courtside 😂 pic.twitter.com/WgII3kjX7c — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 15, 2020

Giannis heerst tegen de Knicks

Kawhi Leonard is vanaf nu de eerste speler voor de Clippers die meer dan 40 punten maakt in minder dan een half uur

Kawhi Leonard (43 PTS, 6 3PM) becomes the first @LAClippers player to score 40+ in less than 30 minutes played! #ClipperNation pic.twitter.com/qLmiy5ZUYc — NBA (@NBA) January 15, 2020

Utah pakt een tiende zege op een rij dankzij een ijzersterke Ingles